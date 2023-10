Düsseldorf soll mehr Torgefahr ausstrahlen

Von seinen eigenen Spielern fordert der Fortuna-Coach wieder mehr Effektivität und Genauigkeit in der Offensive. "Wenn wir unsere Möglichkeiten gegen Hannover (1:1) und in Hamburg (0:1) besser zu Ende gespielt hätten, wäre sicherlich mehr für uns drin gewesen. Die Jungs haben es zuletzt defensiv gut gemacht, im eigenen Ballbesitz aber nicht genug investiert. Daher ist es wichtig, wieder mehr Torgefahr auszustrahlen und vertikaler vor dem gegnerischen Tor zu spielen" , so Thioune.