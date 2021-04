Fortuna Düsseldorf pirscht sich an Aufstiegsränge ran

Während den Osnabrückern im Angriffsdrittel die Ideen ausgingen, blieben die Fortunen in der gesamten ersten Hälfte torgefährlich. Ein Schuss von der Strafraumgrenze durch Leonardo Koutris, der sein Ziel knapp verfehlte (32. Minute), war die beste Chance, ehe der nächste Fernschuss dann tatsächlich saß. Von Kownacki in Szene gesetzt traf Kristoffer Peterson zur Führung (37.).

Kownacki mit Doppelchance zum 2:0

Kurz darauf hätte Kownacki selbst erhöhen können. Wie schon zu Beginn profitierte er von einem Ballverlust der Hausherren im Aufbauspiel und scheiterte im direkten Duell an Schlussmann Kühn (38.). Eine weitere Chance bot sich dem Polen, als Kühn einen Schuss von Felix Klaus nach vorne prallen ließ, Kownacki aber nur einen für Kühn leicht zu parierenden Kullerball zustande brachte.

Was sich aus dem Spiel heraus als zu schwierig erwies, klappte in der zweiten Hälfte vom Elfmeterpunkt tadellos. Nachdem Kevin Wolze Kownacki bei einem Klärungsversuch im Strafraum am Schienbein getroffen hatte, bescherte der Videobeweis den Gästen den Strafstoß. Kownacki trat selbst an und verwandelte sicher, obwohl Kühn die richtige Ecke geahnt hatte.

Sobottka macht alles klar

Die Osnabrücker blieben im Angriff harmlos, während die Düsseldorfer das Spiel im Griff hatten und dank eines etwas kuriosen Tores von Marcel Sobottka sogar noch auf 3:0 erhöhten. Sein abgefälschter Flankenversuch segelte über Kühn hinweg ins lange Ecke (67.).

Nach dem 3:0-Erfolg kann die Mannschaft von Rösler im Aufstiegsrennen bereits am Mittwoch nachlegen. Dann geht es im eigenen Stadion gegen den FC St. Pauli.

Stand: 16.04.2021, 18:22