Schalke dominant, aber ungefährlich

Vor 750 Zuschauern in der Arena agierten die Hausherren von Beginn an dominant. Auch wenn Terodde in der 7. Minute die Latte traf, sprangen trotz viel Ballbesitz nicht viele Schalker Großchancen heraus. In der 35. Minute zwang Sané den Kieler Schlussmann Thomas Dähne mit einem Schuss aus 20 Minuten zu einer Parade. Auch Darko Churlinov (42.) verbuchte noch einen guten Abschluss.

Fast wäre Kiel kurz vor der Pause durch einen Freistoß von Mikkel Kirkeskov noch in Führung gegangen, doch Martin Fraisl war auf dem Posten (45.). So blieb es beim 0:0 nach 45 Minuten.