Bochum schlägt Heidenheim und verliert Riemann

Riemann mit Handverletzung

Bochum trat mit der selben Startelf wie beim 4:3-Erfolg gegen Hannover 96 am Wochenende an. Die Partie begann mit einer bitteren Verletzung. VfL-Torhüter Manuel Riemann bekam bei einer Rettungsaktion einen Tritt auf die Hand ab und musste bereits nach neun Minuten ausgewechselt und durch Patrick Drewes ersetzt werden. Wie der Verein noch während der Partie mitteilte, besteht bei Riemann der Verdacht auf einen Mittelhandbruch. Der neue Schlussmann musste sich in der 21. Minute erstmals bewähren und einen Schuss von Tobias Mohr parieren.

Heidenheim war die etwas aktivere Mannschaft und kam durch Christian Kühlwetter zur nächsten guten Chance. Der Schuss des Heidenheimer Angreifers ging knapp am Bochumer Tor vorbei (27.). Stattdessen ging der VfL mit seiner ersten Gelegenheit in Führung. Robert Tesche köpfte eine Freistoßflanke von Robert Zulj am zweiten Pfosten ins Tor (33.). Bis zur Pause ließen beide Teams nicht mehr viel zu.