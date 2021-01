Uwe Rösler hatte es irgendwie geahnt. Trotz einer Serie von neun Spielen ohne Niederlage und dem Remis gegen Tabellenführer Hamburger SV zuletzt, hatte der Chefcoach von Fortuna Düsseldorf vor dem Auftritt beim Tabellenletzten gewarnt. "Das wird ein entscheidendes Spiel, da müssen wir nachlegen", war die Maßgabe des 52-Jährigen.

Doch dann erlitten die auswärts nicht konstanten Rheinländer am Freitagabend (29.01.2021) einen Rückschlag im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga und unterlagen mit 1:2 bei den Würzburger Kickers. Und Rösler war das Jubiläum verdorben. Am Freitag war er seit genau einem Jahr Fortuna-Trainer.

Rösler feiert Jahrestag bei der Fortuna: "Gut, wenn du mehrerer Sprachen mächtig bist".

Hennings: Niederlage war "vermeidbar"

"Jede Niederlage ärgert uns, die heute aber besonders, weil sie vermeidbar war" , sagte Stürmer Rouwen Hennings, der sein Team mit seinem siebten Saisontreffer mit 1:0 (25. Minute) in Führung brachte, doch bei widrigen Platzverhältnissen ließen sich die Düsseldorfer zweimal durch Ridge Munsy (41./67.) überraschen.

Rösler kritisiert Restverteidigung und Zweikampfhärte

Zwar dominierte Fortuna die Partie, doch die zuletzt starke Defensive patzte in den entscheidenden Momenten bei Kontern. "In der zweiten Halbzeit haben wir ein zweites unnötiges Gegentor kassiert, bei dem wir zu ungeordnet in einen Konter gelaufen sind. Was die Restverteidigung angeht, war es heute unser schlechtestes Spiel seit Monaten" , befand Rösler.