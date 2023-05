Arminia Bielefeld im Kampf gegen den Negativ-Trend

Stand: 30.04.2023, 13:43 Uhr

Nach drei Niederlagen in Folge ist Arminia Bielefeld auf Platz 16 abgerutscht. Der Bundesliga-Absteiger muss sich in den letzten vier Partien dringend steigern, um nicht in die 3. Liga durchgereicht zu werden.