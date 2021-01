Die Kickers starteten jedoch äußerst offensiv in die Partie und hatten gleich zu Beginn die ersten gefährlichen Strafraumszenen. Düsseldorf, das aus den vergangenen zehn Auswärtspartien zehn Punkte geholt hatte, zeigte leichte Startschwierigkeiten, fand nach zehn Minuten aber besser in die Partie und hatte in der 13. Minute durch Kevin Danso die erste Kopfballchance. Insgesamt taten sich aber beiden Teams auf einem ramponierten Rasen äußerst schwer.

Hennings zeigt seine Qualitäten vor dem Tor

In der 21. Minute hatte Fortuna dann die erste echte Torchance im Spiel. Aus halbrechter Position flankte Rouwen Hennings den Ball mit seinem starken linken Fuß in den Strafraum, doch Thomas Pledl konnte die Hereingabe nicht gut kontrollieren und verfehlte mit seinem Schuss das Tor. Wenige Minuten später zeigte Hennings dann seinem Kollegen, wie es geht. Nach einer Ecke von Pledl köpfte Danso den Ball vor die Füße des Stürmers, der aus kurzer Distanz das 1:0 für Düsseldorf erzielte (25.).

Fortan hatte das Team von Trainer Uwe Rösler das Spiel im Griff und setzte auf Ballbesitz. Entsprechend der Platzverhältnisse wurde es aber vor allem nach Standardsituationen gefährlich. Nach einer weiteren Ecke von Pledl setzte sich Luka Krajnc durch und köpfte den Ball auf die Latte des Würzburger Tores (41.).

Überraschender Ausgleich schockt Fortuna

Im direkten Gegenzug waren dann plötzlich die Gastgeber zur Stelle. Nach einem Pass durch die Schnittstelle stand Ridge Munsy völlig frei vor Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier und schob den Ball zum 1:1 ins Netz. Ein typischer Fall von einem "Tor aus dem Nichts".

In der zweiten Halbzeit tat sich lange Zeit nichts, doch dann präsentierte sich die Düsseldorfer Defensive erneut sehr offen und wurde von den Gastgebern ausgekontert. Erneut traf Munsy, der nach einem Querpass wieder die Nerven behielt und das 2:1 für die Kickers erzielte (67.).

Zehn Minuten vor Schluss hätte Würzburg bereits für eine Vorentscheidung sorgen können, aufgrund eines Platzfehlers traf Marvin Peringer den Ball freistehend jedoch falsch und schoss weit über das Tor. Die Fortunen dagegen präsentierten sich äußerst ungefährlich und ideenlos, sie hatten kaum Gelegenheiten, doch noch für einen Punktgewinn zu sorgen. Und so gab es gegen den Tabellenletzten aus Würzburg eine verdiente Niederlage nach neun ungeschlagenen Spielen.

Spitzenspiel in zehn Tagen

Für die Fortuna steht das nächste Spiel erst am Montag, 8. Februar um 20.30 Uhr auf dem Programm. Gegen Holstein Kiel haben die Düsseldorfer dabei im eigenen Stadion die Gelegenheit, gegen einen direkten Konkurrenten wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg zu holen.