Losilla hart an der Gelb-Rot-Grenze

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich körperbetont und zweikampflastig, Würzburg und Bochum schenkten sich wenig. Dabei ließ Bochum in der Rückwärtsbewegung aber zu viel zu: Der VfL musste früh den Rückstand hinnehmen: Mit der ersten Chance gingen die Gastgeber durch Offensivmann Munsy, der Hilfe vom Bochumer Innenpfosten bekam, mit 1:0 in Führung.

Bochums Anthony Losilla hatte in der Folge etwas Glück, nicht vorzeitig duschen gehen zu müssen. Erst sah der VfL-Kapitän für sein Einsteigen gegen David Kopacz Gelb (9.), wenig später zog er Dominic Baumann am Trikot und verhinderte einen Würzburger Konter (16.), Losilla wurde jedoch von Schiedsrichter Martin Thomsen nicht mit Gelb-Rot bestraft. Bereits früh wurde er von VfL-Trainer Thomas Reis durch Robert Tesche ersetzt (25.). Eine Vorsichtsmaßnahme.

VfL dreht Partie, Würzburg antwortet prompt

Bochum war nach guten 20 Minuten plötzlich zurück im Spiel - durch einen Ballverlust von Würzburgs Nzuzi Toko, der am eigenen Strafraum VfL-Angreifer Novothny ein Geschenk bereitete. Novothny setzte sich mit energischem wie regelkonformem Körpereinsatz durch und besorgte den Ausgleich zum 1:1.

Nur wenige Minuten später jubelte die Reis-Elf dann schon wieder: Würzburg-Torwart Fabian Giefer ließ einen Schuss aus kurzer Distanz von Zoller prallen, Soares beförderte den Ball anschließend ins Netz zum 2:1 für die Gäste. Lange hielt die Bochumer Führung aber nicht, denn die Kickers antworteten prompt. Sontheimer traf per Distanzschuss und stellte die Anzeigetafel auf 2:2. Mit einem leistungsgerechten Remis ging es in die Pause.

Zoller vollendet Ganvoula-Aktion

Von ihrer Intensität büßte die Partie auch im zweiten Abschnitt nichts ein. Der VfL nahm das Heft des Handelns zunehmend in die Hand und drängte Würzburg in die Defensive. Milos Pantovics Schuss aus gefährlicher Position wurde gerade noch so abgefälscht und verfehlte das Tor (55.). VfL-Coach Reis brachte nach einer guten Stunde Danny Blum und Silvère Ganvoula für Novothny und Pantovic (63.).

Der Siegtorschütze Simon Zoller (Bochum, l.) im Zweikampf mit Würzburgs Frank Ronstadt.

Ganvoula brachte sich gleich ein und gewann mit körperlich hartem, aber fairem Einsatz einen Luftkampf im Angriffsdrittel, ließ den Ball ohne eigenen Kontakt durchrutschen und machte damit den Weg frei für Simon Zoller, der vor dem Tor die Nerven behielt und das 3:2 für Bochum besorgte. Nach seinem Schuss wurde der Bochumer noch von Arne Feick abgegrätscht und hatte zunächst Schmerzen am Fuß, konnte aber weitermachen. VfL-Torhüter Manuel Riemann musste noch einen Versuch von Feick entschärfen (79.). Kurz vor Schluss musste er dann mit einer wahren Glanztat abermals gegen Feick retten - und hielt den Sieg fest.

Nächste Aufgabe gegen Fürth

Für die Bochumer geht es am kommenden Samstag weiter. Zum Heimspiel begrüßt der Ruhrpottklub am 7. Spieltag die SpVgg Greuther Fürth (13 Uhr).