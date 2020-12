Fortuna will gegen KSC Serie starten und "in Schlagdistanz bleiben"

Mit vier Siegen, vier Niederlagen und zwei Remis ist Fortuna Düsseldorf, für einen Bundesligaabsteiger enttäuschend, in diese Saison gestartet. Bereits zwei Mal kassierte die Fortuna dabei hohe Niederlagen. Gegen Hannover (0:3) und Bochum (0:5) war Düsseldorf mehr als chancenlos. Der Siegtreffer in der vorletzten Minute beim jüngsten 3:2-Erfolg gegen den SV Darmstadt gibt jedoch Hoffnung und hat auch gezeigt, dass die Fortuna den Kampf in Liga zwei angenommen hat.

KSC ist das Team der Stunde in der 2. Liga

Nun treffen die Rheinländer auf den Karlsruher SC, der noch in der letzten Saison kurz vor dem Abstieg in die 3. Liga stand. Nach zuletzt vier Siegen in Folge hat sich der KSC aktuell jedoch in den Fokus gespielt und lauert auf dem fünften Tabellenplatz hinter den Aufstiegsrängen.