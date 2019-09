Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Robin Dutt tritt der VfL Bochum am Montag (02.09.2019/20.30 Uhr) beim VfB Stuttgart an. Auf der VfL-Bank wird Interimstrainer Heiko Butscher Platz nehmen, einen Dutt-Nachfolger gibt es noch nicht. "Das Thema Trainer ist natürlich ein sehr wichtiges" , sagte Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz auf der Pressekonferenz vor der Partie. "Viele Berater melden sich, das ist ganz normal. Wir sind in einem laufenden Prozess, aber Namen werde ich nicht kommentieren."