Nur ein Sieg aus den letzten zehn Spielen gegen St. Pauli

Und die Motivation dürfte groß sein: Mit einem Sieg könnte der seit sechs Spielen unbesiegte VfL bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter Hamburger SV heranrücken. Nach dem glücklichen 1:1 beim SV Sandhausen sollte sich Bochum steigern, denn statistisch gesehen ist St. Pauli ein unangenehmer Gegner für die Bochumer: Nur eines der letzten zehn Pflichtspiele konnten die Blau-Weißen gewinnen. Auch im Hinspiel musste sich der VfL nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Der letzte Auswärtssieg am Hamburger Millerntor liegt fast sieben Jahre zurück.

Bei Bochum wird wahrscheinlich Linksaußen Gerrit Holtmann wieder in die Startelf rücken. "Er hat gute Karten ", so Reis. Auch Rechtsaußen Tarsis Bonga und Angreifer Soma Novothny sind wieder im Training, Letzterer sei wieder eine Option für den Kader. Für Ersatzkeeper Patrick Drewes käme das Spiel aber noch zu früh. Bei ihm hofft Reis, dass er im nächsten Spiel gegen den Karlsruher SC wieder im Kader steht.

St. Pauli zuletzt mit zwei Siegen

St. Pauli steht derzeit auf Relegationsplatz 16, konnte aber zuletzt Siege bei Hannover 96 und gegen Jahn Regensburg feiern. "Das wird wieder eine ganz andere Aufgabe als am vergangenen Sonntag" , sagte Reis. "Pauli hat sich gefangen, sie haben neue Spieler an Bord und spielen nun einen anderen Fußball, als noch in der Hinrunde."