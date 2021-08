Drei Siege, 8:0 Tore - der Jahn ist optimal aus den Startblöcken gekommen. Die Euphorie in der Oberpfalz ist riesig, die Rollenverteilung aber bleibt für Trainer Mersad Selimbegovic eindeutig: "Ganz klar: Wir sind nicht der Favorit, Tabelle hin oder her. Schalke ist der große Favorit." Er fügt jedoch hinzu: "Wir sehen unsere Chancen trotzdem."

"Wir sind Schalke!"

Auf Regensburg angesprochen, meinte Grammozis am Donnerstag: "Von der positiven Entwicklung in Regensburg bin ich nicht überrascht. Ihnen kommt die Eingespieltheit zugute." Aber er findet auch: "Wir sind Schalke. Wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen." Selbstvertrauen demonstrieren - so nennt man das.

Dabei sind sie in Gelsenkirchen ja nun alles andere als sorgenfrei im Moment. Nach nur vier Punkten aus den ersten drei Saisonspielen und Tabellenplatz neun hofft Schalke auf eine Trendwende. Erstmals in dieser Saison dürfte der Amerikaner Matthew Hoppe zum Kader gehören, der nach seiner Rückkehr vom Gold Cup wegen einer Magen-Darm-Infektion gefehlt hatte. "Er ist auf gutem Weg und eine Option" , sagte Grammozis. Ob auch der am Dienstag verpflichtete nordmazedonische Nationalspieler Darko Churlinov in Regensburg dabei ist, ließ der Coach offen.

Stand: 19.08.2021, 13:27