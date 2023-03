Paderborn angeschlagen ins "Ramba-Zamba"-Spiel gegen St. Pauli

Fünf Siege in Serie, ungeschlagen seit sieben Partien - selbst Spitzenreiter Darmstadt 98 hat in den letzten fünf Spielen nicht so viele Punkte geholt wie der FC St. Pauli. Aber auch der SCP muss sich mit seiner Bilanz nicht verstecken, holten die Ostwestfalen doch nur zwei Punkte weniger in diesem Zeitraum. " Freitagabend, volle Hütte - ich gehe von Ramba-Zamba aus ", sagte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag.