Personelle Veränderung bei Bielefeld geplant

Fest steht: In der Pause wird die Arminia einige personelle Veränderungen vornehmen. "Es sind Spieler dabei, die sich viel zu lange noch in der Bundesliga gesehen haben. Wenn sie gedanklich immer noch von Stadien in Dortmund und bei Bayern träumen, sind das eben die Spieler, die uns in dieser Situation nicht weiterhelfen. Und da müssen wir ein paar Veränderungen herbeiführen" , hatte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi bei "Sport1" angekündigt.

Doch zunächst stehen noch die Partien in Paderborn und gegen den 1. FC Magdeburg (Sonntag) an. Will die Arminia die Chance wahren, nicht als Tabellen-Schlusslicht zu überwintern, muss das Team beim SCP gewinnen.

Schering: "Brauchen Energie von der Bank"

Trainer Daniel Scherning appellierte an den Ehrgeiz seiner Profis. "Wir brauchen eine individuelle Topleistung eines jeden Spielers, der startet, und wir brauchen die Energie von der Bank. Wir müssen als ganze Mannschaft unsere beste Leistung bringen, dann können wir was holen" , sagte der 39-Jährige, der zuletzt Rückendeckung von Arabi erhalten hatte.

Bielefeld hatte bei der jüngsten 2:3-Heimpleite gegen den 1. FC Kaiserslautern bereits seine fünfte Niederlage im sechsten Ligaspiel kassiert und liegt vier Punkte hinter dem Vorletzten Nürnberg zurück.