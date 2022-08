In den neun Jahren, in denen Platte das Geschehen bei den Ostwestfalen nur von Außen betrachtet hat, ist viel passiert. Zweimal ist der SC Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen. Nach dem Abstieg in der Saison 2014/15 folgte ein Jahr später der direkte Absturz in die 3. Liga.

Ein Grund mehr, warum es gerade nach so einem starken Saisonstart für die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok darum gehe, Konstanz reinzubekommen. "Wir haben es in der letzten Saison schon ganz ordentlich gemacht. Jetzt hoffe ich, dass wir in dieser Spielzeit noch einen drauf legen können ", erklärt Platte.