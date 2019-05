Zum dritten Mal treffen der SC Paderborn und der Hamburger SV in dieser Saison aufeinander. Nach dem 0:1 im Hinspiel und der 0:2-Niederlage im DFB -Pokal vor gut fünf Wochen wollen es die Ostwestfalen am vorletzten Spieltag am Sonntag (10.05.2019) besser machen und mit einem Sieg dem zweiten Bundesliga-Aufstieg in der Klubgeschichte einen großen Schritt näher kommen.