Paderborn fast ohne Ausfälle gegen Darmstadt

So richtig weiß man beim SC Paderborn vor der Partie am Freitag gegen den SV Darmstadt 98 nicht, wo man steht. Ein Remis, ein Sieg und eine Niederlage - die letzten drei Spiele stehen sinnbildlich für die wechselhafte Saison des Absteigers. Mit drei Punkten würde sich der SCP wieder deutlicher in die obere Tabellenhälfte schieben - für einen Eingriff ins Aufstiegsrennen ist man dennoch zu weit weg.

Baumgart: "Dürfen Darmstadt nicht spielen lassen"