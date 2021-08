Nach dem souveränen Auftritt im DFB -Pokal beim VfL Oldenburg (5:0) tritt Fortuna Düsseldorf am Samstag (13.30 Uhr) in der Liga beim 1. FC Nürnberg an. "Mit dem 1. FC Nürnberg erwartet uns ein offensiv ausgerichteter Gegner, der mutig nach vorne spielt und eine hohe individuelle Qualität hat - insbesondere im Spielaufbau" , sagte Fortunas Trainer Christian Preußer am Donnerstag in der Pressekonferenz.