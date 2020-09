"Ich habe einen Tag länger gebraucht als sonst, um das Spiel zu verarbeiten" , sagte VfL-Angreifer Simon Zoller am Freitag über das 2:2 gegen St. Pauli, in dem die Bochumer eine 2:0-Führung innerhalb von zwei Minuten verschenkten. "Ich gehe in der 80. Minute vom Platz, in dem Glauben, dass das Ding durch ist. In den letzten zehn Minuten ging es dann vogelwild hin und her. Am Ende passieren zwei Fehler, die nicht passieren dürfen." Beim KSC , der zum Auftakt 0:2 bei Hannover 96 unterlag, "sollten wir auf jeden Fall auf drei Punkte spielen" , so Zoller.