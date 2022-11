Klarer und Kastenmeier stechen heraus

Zwei Spieler lobte Thioune gerne: Torwart Florian Kastenmeier und Innenverteidiger Christoph Klarer. Der Österreicher Klarer gewinnt momentan fast jeden Zweikampf und ist vor allem in der Luft der Chef in der Abwehr. Klarer sei es seit Saisonstart gelungen, Fehler zu reduzieren und sei ein "total reifer Typ" , so Thioune. "Wenn er so spielt, ist er auch ein Führungsspieler".

Florian Kastenmeier.

Auch Kastenmeier attestierte Thioune eine "brutale Verfassung" , Klarers Nebenmann Tim Oberdorf sagte: "In letzter Instanz haben wir Flo hinten drin. Der hat uns in den letzten Spielen immer die entscheidenden Dinger weggeholt."

Startelf-Garantie für Sobottka

Angst, dass seinem immer noch reduzierten Kader angesichts der zweiten Englischen Woche im Oktober in den letzten beiden Hinrunden-Partien die Luft ausgeht, hat Thioune nicht ( "Halte uns für resistent" ). Trotzdem wird es punktuelle Änderungen in der Startelf geben.

So gab er Marcel Sobottka, der nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurückkehrt, eine Einsatzgarantie für das Spiel am Dienstag. "Er ist frisch, gesund und zurück und wird definitiv auch spielen" , sagte der Coach. Der Mittelfeldspieler sei ein "absoluter Führungsspieler und Leader und für mich mein erster Ansprechpartner".

Routinier Bodzek weiter dabei

Auch auf den Flügeln könnte es Änderungen geben, in welchem System er spielen lassen will, ließ Thioune offen. Mit im Kader steht auch wieder die 37 Jahre alte Klub-Legende Adam Bodzek, der eigentlich Leader in der zweiten Mannschaft ist, zuletzt aber wieder bei den Profis aushalf.