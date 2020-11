Bochum gewann indes zwei der letzten drei Zweitliga-Partien und hat reist mit viel Selbstvertrauen in den Norden. „Der HSV ist mit Sicherheit nicht unschlagbar. Wir wollen Hamburg beschäftigen, unter Druck setzten und nicht so einfach ins Spiel kommen lassen. Ich bin frohen Mutes, dass wir eine gute Leistung abrufen werden" , sagte VfL-Trainer Thomas Reis am Freitag: „Wir wollen auf drei Punkte spielen und in positive Fahrwasser kommen“.

Bochum trifft auf bekanntes Quintett

Simon Terodde im Trikot des VfL Bochum

Mit einem Sieg hätte der VfL Bochum die Chance, auf Platz zwei zu springen und würde den Abstand zum HSV auf drei Punkte verringern. Einer, der das verhindern möchte, ist in Bochum kein Unbekannter. Simon Terodde trifft am Sonntag auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. Für Bochum schoss Terodde, der mittlerweile mit 126 Treffern Rekordtorschütze in der 2. Bundesliga ist, in 72 Spielen 47 Tore - so viele, wie für keinen anderen Verein. „Bochum und ich, das hat gepasst" , sagt Terodde vor dem Wiedersehen.

Aber auch beim HSV ist der Mittelstürmer auf Anhieb eingeschlagen und erzielte in den ersten sieben Spielen bereits acht Tore. „Wir wissen, dass Simon Terodde für die 2. Liga eine sehr sehr hohe Qualität hat und das auch schon nachhaltig bewiesen hat“ , sagte Reis, der aber vor der gesamten Hamburger Offensive warnt: „Es wäre fahrlässig, wenn wir uns nur auf Simon konzentrieren. Ich glaube, dass Hamburg sehr viele Spieler in den Reihen hat, die Spiele entscheiden können.“

Zu denen gehört auch auch Stürmer Lukas Hinterseer, der in seinen Bochumer Zeiten mehr als ordentlich traf, jedoch beim HSV in dieser Saison bislang noch seine Form sucht. Anders als die beiden HSV-Shootingstars Manuel Wintzheimer und Jan Gyamerah. Wintzheimer spielte noch in der vergangenen Saison auf Leihbasis in Bochum, Gyamerah wurde wie auch der Fünfte im Bunde, Torwart Daniel Heuer Fernandes, beim VfL ausgebildet.

Einsatz von Ganvoula noch offen

Beim VfL ist indes noch unklar, wer vorne im Sturmzentrum aufläuft und sich dem Duell mit Simon Terodde stellt. Es könnte zum Duell zweier Ex-Kölner kommen. Nach einer langen Länderspiel-Reise ist ein Einsatz von Stürmer Silvere Ganvoula noch unsicher. Möglich ist, dass Simon Zoller, der von 2015 bis 2019 für die "Geißböcke" spielte und mit vier Treffern bisher Bochums erfolgreichster Torschützei ist, ganz vorne stürmt.

jha | Stand: 20.11.2020, 17:17