20 Punkte nach 17 Spielen, Platz zwölf in der Tabelle: Fortuna Düsseldorf blickt auf eine insgesamt enntäuschende Hinrunde zurück. "Oben mitspielen" lautete das offizielle Saisonziel, was so viel heißen dürfte wie: um den Aufstieg mitspielen. Noch Anfang November hatte Klaus Allofs, Vorstand für Fußball und Entwicklung, dieses Ziel bestätgt. "Nein, ich finde nicht, dass wir unsere Ambitionen und unsere Zielsetzungen ändern müssen. Diese zweite Liga bietet alle Möglichkeiten" , sagte Allfos damals. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Fortuna 15 Punkte auf dem Konto.