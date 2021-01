Düsseldorf will gegen Padeborn nachlegen

Rösler von Paderborn beeindruckt

Die Fortuna wolle im NRW-Duell gegen den SCP "an die guten Ergebnisse in der Liga anknüpfen" , so Rösler, für den Paderborn im Aufstiegsrennen etwas "unter dem Radar" laufe. "Paderborn hat mit uns in der Bundesliga gespielt und den Kader weitestgehend zusammengehalten. Dazu haben sie einen sehr guten Trainer" , erklärte Rösler, der die Stärken des Gegners in der Spielstärke und den Umschaltsituationen sieht. Mit einem Sieg wäre die Fortuna wieder mitten drin im Aufstiegsrennen.

Personell hat sich die Lage in Düsseldorf entspannt. "Wir haben fast alle Mann an Bord" , sagte Rösler. Auch Emmanuel Iyoha stehe seit zwei Wochen wieder im Training, das Spiel gegen Paderborn komme für ihn aber noch zu früh. Möglicherweise läuft der Stürmer erstmal für die zweite Mannschaft auf.

"Müssen in Fahrt kommen"

Der SC Paderborn befindet sich als Tabellenelfter im Mittelfeld der 2. Bundesliga, sorgte kurz vor der Jahreswende aber mit einem 3:2-Sieg im Pokal gegen Erstligist Union Berlin für eine kleine Sensation. In der Liga gelang zuletzt ein 1:0-Auswärtssieg im Derby beim VfL Osnabrück.

"Wir dürfen in dieser Liga nicht nachlassen und müssen sofort wieder in Fahrt kommen" , sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart. Personell wird es bei den Ostwestfalen zumindest eine Änderung geben, denn Ron Schallenberg fehlt gesperrt. Für ihn könnte Maximilian Thalhammer in die Startformation rücken. Ersatztorhüter Jannik Huth steht nach Verletzung erstmals wieder im Kader.

bh | Stand: 03.01.2021, 11:15