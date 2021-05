Eigentlich dürfte Fortuna Düsseldorf mit dem Aufstiegskampf in der 2. Liga nichts mehr zu tun haben: Zu unkonstant waren die Leistungen nach einem großen Umbruch im Sommer, zu schlecht die Ergebnisse in den Vergleichen mit der direkten Aufstiegskonkurrenz, und zuletzt musste das Team mit der 1:2-Niederlage in Paderborn - trotz Führung - wieder einen Rückschlag einstecken.

Doch durch einen durch viele Nachholspiele durchgewirbelten Spielplan und einem im Endspurt erneut kriselnden Hamburger SV hat das Team von Trainer Uwe Rösler eine kleine Chance, doch noch den angepeilten direkten Wiederaufstieg zu schaffen.