Thioune: "Bewerte diese Serie positiv"

"In der zweiten Halbzeit in Karlsruhe war es möglicherweise verfrüht, auf Verwaltung zu gehen" , gestand Thioune ein. "Wir hatten aber auch Chancen, auf 3:0 oder 3:1 zu stellen." Die vergebenen Führungen der letzten Wochen habe man thematisiert. " Aber es ist immer die Betrachtungsweise: Manche sagen, wir haben drei Spiele in Folge nicht gewonnen, ich sage, wir haben drei Spiele in Folge nicht verloren. Ich bewerte diese Serie positiv."

Fortuna ist seit sieben Spielen ungeschlagen, Hansa Rostock reist mit dem Selbstbewusstsein von vier Siegen in Serie an. Mit einem Sieg könnte Düsseldorf zumindest zwischenzeitlich an Holstein Kiel vorbeiziehen und bis auf einen Punkt an Hansa heranrücken. Bei einer Niederlage könnte sich der Abstand auf Rang 16 im Laufe des Spieltags aber im schlechtesten Falle auf zwei Punkte verringern.

Kapitän Bodzek fällt aus