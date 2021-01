HSV-Torjäger Terodde schwer zu kontrollieren

Im Topspiel des 18. Spieltags muss Düsseldorf vor allem Zweitliga-Topstürmer Simon Terodde im Auge behalten, der bereits 17 Treffer auf dem Konto hat und auch beim 2:1-Hinspielsieg der Hanseaten beide Tore erzielte. Um Terodde zu stoppen, müsse man vor allem kompakt stehen und dafür sorgen, dass der HSV -Angreifer möglichst wenig Bälle im Strafraum erhält, sagte Rösler auf der Pressekonferenz am Montag. "Er hat alle seine Tore im Strafraum geschossen, wir müssen also sehr gut die Box verteidigen" , so Rösler, der die Hamburger Offensive für "die beste der Liga" hält".

Trotz der drei Gegentreffer beim 3:3 gegen die SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Spieltag macht Rösler sich um seine Defensive keine Sorgen. "Ich habe mir das Spiel noch einmal reingezogen: Fürth hat nur sechs Torschüsse in 90 Minuten abgegeben" , so der Coach. Zuletzt sei die Verteidigung im Strafraum eine der Stärken seines Teams gewesen, gegen Fürth habe man sich aber ungewohnte individuelle Fehler geleistet.

Individuelle Fehler gegen Fürth

In den sieben Ligaspielen zuvor hatte Düsseldorf insgesamt nur vier Gegentore hinnehmen müssen. In der inzwischen eingespielten Viererkette mit Matthias Zimmermann und Luka Kranjc auf den Außenpositionen sowie den Innenverteidigern Kevin Danso und Andre Hoffmann stach vor allem die Augsburg-Leihgabe Danso hervor. Der 22-Jährige gewinnt fast jeden Zweikampf und erzielte in Fürth den Treffer zum 3:3. Die von Rösler angesprochenen "individuellen Fehler" von Hoffmann (Eigentor) und Zimmermann (fataler Stellungsfehler) konnte die Fortuna noch ausbügeln, gegen den HSV könne man sich sich das aber nicht leisten.

Nach dem 0:2-Rückstand gegen Fürth habe seine Mannschaft zudem "zu wütend, zu wild" gespielt, sagte Rösler. Gegen Hamburg würde man keinesfalls "einen Schlagabtausch ab er 1. Minute" suchen, sagte Rösler. "Wir wollen ein kontrolliertes Spiel" . Für die Fortuna gilt es noch zu beweisen, dass sie in den direkten Duellen mit Spitzenteams erfolgreich sein kann. Gegen den HSV, Bochum, Kiel und dem aktuell Tabellensechsten Hannover 96 setzte es in der Hinrunde Niederlagen, einzig gegen Fürth reichte es am Freitag zu einem Remis.

Appelkamp fehlt einige Wochen

Neben Ersatztorwart Raphael Wolf (Magen-Darm-Virus) muss Rösler gegen Hamburg auf "Schlüsselspieler" Shinta Appelkamp ersetzen. Der 20-Jährige hat sich im Fürth-Spiel einen "kleineren Muskelfaserriss" zugezogen. Die Fortuna hatte eine schlimmere Verletzung des Stammspielers befürchtet. "Da reden wir von ein paar Wochen, aber nicht Monaten" , sagte Rösler. Für Appelkamp wird wohl Kristoffer Peterson auf der linken Seite spielen, der gegen Fürth für den verletzten Appelkamp eingewechselt worden war und das 2:2 erzielt hatte.

