Rouwen Hennings und David Kownacki - um dieses Sturmduo wird Fortuna Düsseldorf in der Zweiten Liga von den meisten Konkurrenten beneidet. Nur: Bislang funktioniert das Zusammenspiel der beiden Top-Stürmer nicht so recht. Woran so etwas liegt? Keiner weiß es so genau. Vielleicht sind sich die beiden in ihrer Spielanlage, die in Richtung Stoßstürmer geht, einfach zu ähnlich.

Ob Fortuna-Trainer Christian Preußer schon in der Partie am Freitagabend (20.08.2021) gegen Holstein Kiel auf einen der beiden in der Startelf verzichten wird - das ist eine der interessanten Fragen am Rande der Partie.

Gegner bislang erfolglos

Eine andere ist, ob der Gegner endlich aus seinem Tiefschlaf zu Saisonbeginn erwachen kann. Holstein, das in der Vorsaison ja erst in der Relegation gegen den 1. FC Köln den Aufstieg in die Bundesliga verpasste, startete denkbar schlecht in die neue Spielzeit. Nach drei Spielen haben die Ostseestädter noch keinen einzigen Zähler auf der Habenseite.

Eine gefährliche Situation sei das für sein Team, findet Fortuna-Trainer Preußer. "Klar, sie haben einige wichtige Spieler verloren. Aber sie werden sich jetzt natürlich mit allem reinhauen, was sie haben" , sagt der Coach. Zumal sich Holstein auch kurzfristig noch verstärkt hat. Mit Lewis Holtby stieß ein spielstarker Mittelfeldmann zum Team, der zudem im Fußball schon so einiges an Erfahrung hat sammeln können.

Fortuna - unzufrieden mit Nürnberg-Auftritt

Fortuna selbst steht natürlich ebenfalls unter Druck. Zwei von den drei Auftaktspielen gingen zwei verloren, ganz besonders haderte man mit dem zuletzt unbefriedigenden Match in Nürnberg (0:2).

Fehlen werden dem Trainer in der Partie am Freitag die angeschlagenen Spieler Marcel Sobottka, Andre Hoffmann, Emmanuel Iyoha, Thomas Pledl und Lex-Tyger Lobinger. Dafür steht der japanische Neuzugang Ao Tanaka vor seinem Debüt. "Er ist im Kader und eine Option" , sagt Preußer.

Stand: 19.08.2021, 12:05