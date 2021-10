Schalke will in Heidenheim anderes Gesicht zeigen

Nach dem Pokalspiel war die Mannschaft gar nicht nach Gelsenkirchen zurückgekehrt und war nach einem Training in München in die Ostalb aufgebrochen. "Ich habe es als sehr positiv empfunden, dass wir hier als Gruppe ein paar Tage zusammen waren" , erklärte Grammozis. "Wir konnten intensiver in die Gespräche reingehen und uns abends in lockerer Atmosphäre ohne Termindruck unterhalten. Das finde ich sehr wichtig."

Seine Spieler seien im Training sehr fokussiert gewesen und wollen gegen Heidenheim an die zuletzt hervorragenden Leistungen in der Liga anknüpfen, so Grammozis. Mit vier Zu-Null-Siegen in Serie hatte sich Schalke in der Tabelle zuletzt bis auf Platz drei vorgearbeitet.

Drexler fehlt, Latza ein Startelf-Kandidat

Nicht mithelfen kann in Heidenheim Dominick Drexler, dessen Fleischwunde, die er sich vor zwei Wochen in Hannover zugezogen hatte, noch nicht vollständig verheilt ist. Eine Option ist dagegen Mehmet Can Aydin, der im Pokal eine Blessur erlitten hatte. Danny Latza, zuletzt zweimal eingewechselt, ist für seinen Trainer ein Kandidat für die Startelf. "Für mich ist wichtig, dass er stabil ist. Und das hat er jetzt bewiesen" , sagte Grammozis. "Danny ist bereit und fühlt sich gut. Er spielt eine Rolle in meinen Überlegungen."

Während Schalke in der Liga zuletzt überzeugen konnte, verlor Heidenheim die vergangenen drei Partien. Dennoch erwartet Grammozis ein hart umkämpftes Spiel: "Es ist eine Mannschaft mit viel Mentalität und Power, aber auch mit Jungs, die kicken können. Deshalb erwarte ich ein sehr intensives Spiel."

bh | Stand: 28.10.2021, 18:50