Durch den kurzfristigen Ausfall von Neuzugang Edgar Prib, der auch gegen die Kickers wegen muskulärer Probleme fehlen wird, sein man in Sachen Kreativität "etwas ins Hintertreffen geraten" . Im Mittelfeld habe Fortuna mit Marcel Sobottka, Alfredo Morales und Jakub Pietrowksi "zu viele ähnliche Spieler auf dem Platz gehabt".

Appelkamp und Karaman als Alternativen?

Kenan Karaman.

Alternativen für die Partie gegen die Kickers seien etwa der 19-Jährige Shinta Appelkamp oder Kenan Karaman, der den Klub verlassen möchte, laut Rösler in dieser Woche aber "gut trainiert und einen ordentlichen Eindruck hinterlassen" hat. Auch Rekordeinkauf Dawid Kownacki, der unter der Woche für die U23 im Einsatz war, wird im Kader sein - laut Rösler ist der Pole aber wohl kein Kandidat für die Startelf. Eine längere Pause droht Defensivspieler Gökhan Gül, der sich im Training einen Bruch im Mittelfuß zuzog.

Von einem "verpatzten Saisonstart" oder einem "absoluten Pflichtsieg" gegen Würzburg will Rösler nichts hören - es sei erst ein Spiel absolviert und die Vorbereitung sei in Zeiten von Corona alles andere als optimal verlaufen. Rösler nahm ausdrücklich seine Spieler in Schutz - namentlich auch Nana Ampomah, der nach seiner Einwechslung wegen einer Undiszipliniertheit die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Die mediale Berichterstattung nach dem HSV-Spiel sei "teilweise auf Stammtischniveau" gewesen.

Bis zu 10.800 Fans im Stadion

Thomas Röttgermann.

Am Samstag dürfen erstmals seit Beginn der Corona-Unterbrechung in der Vorsaison wieder Zuschauer ins Stadion. Bis zu 10.800 Karten darf der Klub verkaufen, auch am Platz gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. "Wir finden es auch nicht toll, dass Menschen Masken tragen müssen. Aber es ist der richtige Weg" , sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann im Interview mit der "Rheinischen Post". "Nicht, um in erster Linie Fußballspiele stattfinden zu lassen, sondern um dafür zu sorgen, dass Menschen etwas machen können, ohne ihre Gesundheit zu gefährden."

Röttgermann kritisierte zudem das Vorhaben des Bundesligisten Union Berlin, ein Testspiel ohne Abstandsregeln für die Zuschauer zu bestreiten, scharf. "Ich verstehe es einfach nicht. Das scheint der Versuch zu sein, brachial die Vergangenheit wieder zurückzuholen - da, wo sie aber momentan nicht zurückzuholen ist" , so Röttgermann. Union-Präsident Dirk Zingler hatte der Sportschau erklärt, an dem Plan für ein Testspiel ohne Abstandsregeln am 25. Oktober festzuhalten. Dafür müssten die Fans sich zuvor einem Corona-Schnelltest unterziehen.

Auch Würzburg mit Auftaktniederlage

Aufsteiger Würzburg verlor das erste Spiel gegen Erzgebirge Aue 0:3 und und musste auch im Pokal beim 2:3 gegen Hannover 96 trotz einer guten Leistung Lehrgeld zahlen. Mit Fabian Giefer treffen die Düsseldorfer auf einen alten Bekannten, denn der Torwart stand bei Fortuna zwei Jahre unter Vertrag. "Oliver Fink, Axel Bellinghausen, Jens Langeneke, Lumpi Lambertz – zu allen habe ich noch guten Kontakt“ , sagte Giefer der Rheinischen Post. "Ich habe mir damals einen großen Freundeskreis aufgebaut."

Stand: 24.09.2020, 19:49