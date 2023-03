In die hanseatische Freude würde da ein Düsseldorfer Sieg nicht gut hineinpassen. Doch die Fortuna will das Aufstiegsrennen vor ausverkauftem Haus wieder spannend gestalten. Bei einem Sieg würde die Elf von Ex-HSV-Coach Daniel Thioune bis auf vier Zähler an den von den Hamburgern besetzten Relegationsplatz drei herankommen.

Fortuna im Aufwind, HSV-Formkurve zeigt nach unten

Zwar folgen auf dieses Spiel nur noch acht weitere bis zum Saisonende und damit für eine Aufholjagd nur noch wenige Partien. Doch die Fortuna befindet sich bei drei Siegen aus den letzten vier Partien im Aufwind, während die Formkurve der Gäste bei nur einem Sieg im gleichen Zeitraum nach unten zeigt.

Das zeigte sich auch bei der jüngsten 1:2-Testspielniederlage gegen Eintracht Braunschweig, in der die Hamburger Kicker einiges schuldig blieben.

Beide Kapitäne nicht an Bord

Für die Rheinländer ist das HSV-Spiel wohl die letzte Chance, noch ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitzureden. Zwar fällt Kapitän Andre Hoffmann aus, der sich in der vergangenen Woche beim Training einen Faserriss in der Gesäßmuskulatur zugezogen hatte. Doch auch HSV-Kapitän Sebastian Schonlau kann wegen einer Sperre (5. Gelbe Karte) nicht mitwirken.

Hamburgs Trainer Tim Walter hat bislang noch keinen annähernd gleichwertigen Ersatz für den Schlüsselspieler seiner Abwehr gefunden, auch nicht beim Braunschweig-Test, bei dem Javi Montero in Schonlaus Rolle nicht zu überzeugen wusste. Dennoch: "Natürlich ist Javi eine Option, im Training macht er es gut", so Tim Walter gegenüber dem "Kicker". Irgendwie müsse man Schonlau ja ersetzen.

Immerhin können die Norddeutschen mit ihrer Stärke auf fremden Plätzen auftrumpfen. Der HSV führt derzeit die Auswärtstabelle der 2. Bundesliga an. Allein schon deshalb dürfte die Fortuna gewarnt sein.