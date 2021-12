Die Probleme sind vielschichtig. In der Defensive leisten sich die Spieler immer wieder Aussetzer, die zu vermeidbaren Gegentoren führen. In der Offensive wirkte das Team über weite Strecken zuletzt erschreckend harmlos. Düsseldorf schlägt die meisten Flanken aller Teams in den Strafraum, doch das haben inzwischen alle Kontrahenten mitbekommen und können es leicht verteidigen - es mangelt Fortuna im Offensivdrittel an Flexibilität, Kreativität und Durchschlagskraft.

Khaled Narey, der bisher mit vier Treffern und sieben Vorlagen glänzte und am häufigsten für Torgefahr sorgte, wird von seinen Gegenspielern immer öfter gedoppelt und aus dem Spiel genommen. Mittelstürmer Rouwen Hennings ist in vorderster Linie oft mit dem Verteilen der Bälle auf die Außenpositionen beschäftigt und fehlt dann als Anspielstation im Strafraum. Phasenweise gelingt es dem Team, guten Fußball zu spielen - aber eben nur phasenweise.