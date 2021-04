Dass der Ausfall von Bochums Stammtorwart Manuel Riemann im Saisonendspurt ein entscheidender Nachteil für den Tabellenführer werden könnte, glaubt VfL-Trainer Thomas Reis nicht. Reis stärkte dem Ersatzmann Drewes bei der Pressekonferenz vor dem Montagsspiel in Darmstadt den Rücken: "Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Wir haben einen guten Torwart, der jetzt die Gelegenheit hat zu spielen" , sagte Reis über den 28-Jährigen. "Ich bin davon überzeugt, dass er sich noch mal steigern wird."

Riemann, einer der stärksten Keeper der zweiten Fußball-Bundesliga, hatte beim 2:0-Sieg in Heidenheim einen Bruch des Mittelhandknochens erlitten, als FCH-Stürmer Tim Kleindienst ihm unabsichtlich auf die Hand trat. Riemann wurde bereits operiert und fällt nach Klubangaben bis zum Saisonende aus.

Drewes verfügt mit nur drei Einsätzen über relativ wenig Zweitliga-Erfahrung und ist ein anderer Spielertyp als Riemann. Während Riemann in der Mannschaft eher ein "Lautsprecher" ist und auf dem Platz die Bälle schon vor dem Strafraum verteilt, ist Drewes sowohl in der Kommunikation als auch in der Spielweise zurückhaltender.

Nach seiner frühen Einwechslung in Heidenheim machte Drewes ein starkes Spiel und trug seinen Teil zum Auswärtssieg bei. "Auch meine Innenverteidiger haben von Anfang an sehr viel Vertrauen in ihn gehabt", sagte Reis.

Darmstadt mit zweitbestem Torjäger der Liga

Auf die Bochumer Defensive kommt am Böllenfalltor insbesondere Serdar Dursun zu, mit 19 Treffern aktuell der zweitbeste Torjäger der Liga. "Es wird ein schweres Spiel in Darmstadt. Aber wir sind gut gewappnet" , sagte der Bochumer Trainer. Der Einsatz von VfL-Angreifer Soma Novothny ist wegen muskulärer Probleme noch offen.

Patzer der Konkurrenz will der VfL nicht überbewerten. Schließlich unterlief auch den Bochumern schon eine überraschende Niederlage in Paderborn. "Wir schauen weiterhin nur auf uns" , sagte Trainer Reis. Man habe aber eine "sehr gute Position".

Mit einem Sieg bei den "Lilien" könnten die Bochumer den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vorerst zwölf Punkte ausbauen. Wegen Nachholspielen der Konkurrenten kann der VfL den Aufstieg nicht schon am Montag schaffen.

Stand: 25.04.2021, 10:23