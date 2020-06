Reis: "Spannung weiter hochhalten"

"Wir müssen die Spannung weiter hoch halten" , mahnt Reis angesichts der guten Ergebnisse. "Ich möchte nicht, dass sich ein Spieler zurücklehnt." Denn Reis ist bewusst: 36 Punkte könnten für den Klassenerhalt bereits reichen, aber es sind auch schon Teams mit mehr Zählern auf dem Konto am Ende abgestiegen.

In der Corona-Pause hat der VfL vor allem seine Defensive verbessert: Nur ein Gegentor kassierte das Team in den vier Spielen (0,25 Gegentore pro Spiel), zuvor hatte es 45 Tore in 25 Spielen (1,8) hinnehmen müssen. Großen Anteil daran hat auch Vasilios Lampropoulos. Der Winter-Neuzugang vom spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruna war von Kritikern bereits als Fehleinkauf abgestempelt worden, doch inzwischen sorgt der Grieche zusammen mit Maxim Leitsch für deutlich mehr Stabilität in der Innenverteidigung.

Angreifer Blum und Zoller fehlen der VfL-Offensive

In der Offensive hat Bochum noch Luft nach oben - wie etwa zuletzt im Spiel beim 1. FC Nürnberg (0:0) zu sehen war. Allerdings fehlen dem VfL zwei wichtige Spieler. Simon Zoller (sechs Tore, drei Vorlagen) zog sich im Spiel beim Karlsruher SC einen Außenbandanriss im Knie zu und fällt bis zum Saisonende aus.

Und auch für Linksaußen Danny Blum - mit neun Toren zweitbester VfL-Torschütze und zehn Vorlagen bester Vorbereiter - sieht ist es nach seinem Muskelfaserriss nicht gut aus. "Es ist weiterhin so, dass Danny nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann" , sagte Reis. " Wir müssen abwarten. Es ist fraglich, ob er in dieser Saison noch spielen kann."

Gegen St. Pauli kann Reis wieder auf Linksverteidiger Cristian Gamboa zurückgreifen, der zuletzt wegen eine Gelbsperre gefehlt hatte.

Wiedersehen mit Diamantakos

Im Spiel gegen St. Pauli kommt es zum Wiedersehen mit dem Ex-Bochumer Dimitrios Diamantakos, der in der Hinrunde der Spielzeit 2017/18 das VfL-Trikot trug. Der Grieche, der am Ende der Saison zum kroatischen Klub Hajduk Split wechseln wird, ist mit neun Toren und zwei Vorlagen Top-Scorer seines Teams. Sein Einsatz am Freitag ist aufgrund von Leistenproblemen aber noch offen.

"Es ist schwer vorauszusagen, wen Jos Luhukay auflaufen lassen wird", so VfL-Coach Reis. "Meine Prämisse ist jedoch, dass sich der Gegner nach uns richten soll. Wir wollen unser Spiel durchsetzen."

Stand: 04.06.2020, 18:48