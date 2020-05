Keine Sorge vor dem "Knick"

Seit Montag bereiten sich die Ostwestfalen im Quarantäne-Trainingslager in Harsewinkel auf die Partie vor. Der in diesem Jahr noch ungeschlagene Tabellenführer möchte am liebsten da weitermachen, wo er Mitte März unfreiwillig aufhören musste. Ernsthafte Zweifel daran hat Kapitän Fabian Klos jedenfalls nicht: "Man kann nichts ausschließen, aber ich habe nicht die Sorge, dass wir einen Knick bekommen." Es wäre auch der falsche Moment, denn nur eine Woche später muss sich der Toptorjäger der Liga mit seinen Teamkollegen beim HSV beweisen.