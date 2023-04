Die Stimmung rund um die Arminia ist aktuell gut, zu einem öffentlichen Training des Tabellen-14. am Mittwoch kamen 250 Fans. Trainer Koschinat wertete die Atmosphäre unter den Anhängern als weiteren Beweis dafür, dass eine "Versöhnung mit der Mannschaft stattgefunden" habe.

Arminia-Trainer Uwe Koschinat