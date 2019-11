"Ganz spezieller Rahmen"

"Der Sieg gegen Nürnberg war sehr wichtig für uns" , erklärte Sebastian Schindzielorz. "Wir haben aber noch eine Menge Arbeit vor uns." Ein Flutlicht-Spiel am Hamburger Millerntor ist für den Geschäftsführer Sport der Bochumer immer ein Highlight. "Ein Spiel am Freitagabend beim FC St. Pauli, das ist ein ganz spezieller Rahmen. Wir wollen unsere letzten Auftritte bestätigen, wissen aber auch ganz genau, was uns dort erwarten wird" , so Schindzielorz.

Allerdings reist der VfL mit Personalsorgen in die Hansestadt. Bereits gegen Nürnberg saßen nur noch sechs Profis auf der Ersatzbank, weil Sebastian Maier und Saulo Decarli kurzfristig passen mussten. "Wir müssen auch am Freitag auf sie verzichten", sagte Reis, der noch weitere Ausfälle kompensieren muss: "Stefano Celozzi hat Probleme am Hüftbeuger und konnte nicht mittrainieren, auch für ihn ist ein Einsatz nicht möglich."