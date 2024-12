Paderborn gegen Schalke: Das Treffen der Gegensätze

Wenn der stark angeschlagene und abstiegsbedrohte Ruhrgebietsklub am Freitagabend (6.12.2024, Liveticker ab 18.30 Uhr) in der 2. Bundesliga beim Tabellenführer SC Paderborn antreten muss, gibt es ein Wiedersehen mit gleich fünf Spielern, die einst das königsblaue Trikot trugen.

Felix Platte, Tjark Scheller, Markus Schubert, Calvin Brackelmann und Mattes Hansen weisen allesamt eine Schalke-Vergangenheit auf.

Platte: Paderborn ist der Favorit

Oft schwingt bei den ehemaligen Zöglingen der Knappenschmiede von Trainer Norbert Elgert allerdings so etwas wie Wehmut beim Wiedertreffen mit, denn der Klub ist vielen Spielern auf seine ganz spezielle (Un-) Art ans Herz gewachsen. Sportliche Gründe können dabei allerdings kaum eine Rolle spielen.

"Vom Namen her ist Schalke immer noch größer. Aber gemessen an dem, was wir in dieser Saison bislang gezeigt haben, laufen wir schon als Favorit auf" , sagt Felix Platte.

Dass solch eine Voraussage jemals einer Wirklichkeitsprüfung standhalten würde, hätten wohl vor gar nicht allzu langer Zeit weder Platte noch jemand vom kleinen SC Paderborn oder jemand beim großen FC Schalke 04 und wohl auch niemand in Fußball-Deutschland jemals gedacht.

Schalke muss um Fortbestehen bangen

Die sportlichen Unterschiede sind indes riesig. Den SCP (27 Punkte) trennen nach 14 Spieltagen bereits 14 Zähler vom S04 (13). Während die einen den Blick auf die 1. Bundesliga richten können, müssen die anderen zittern, dass sie nicht bis in die 3. Liga durchgereicht werden - und der Klub inständig um sein Fortbestehen kämpfen muss.