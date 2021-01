Düsseldorf vor Einstellung des Vereinsrekords

Appelkamp fraglich

Die Fortuna muss in Braunschweig möglicherweise auf Shinta Appelkamp verzichten.Der japanische Junioren-Nationalspieler hatte sich in der Partie gegen den SC Paderborn (2:1) am vergangenen Montag eine Muskelzerrung zugezogen und konnte bislang lediglich Lauftraining absolvieren. Ob es in Braunschweig zu einem Einsatz reicht, ist noch fraglich.

Dafür könnte Emmanuel Iyoha, der am Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt war, bald wieder zum Kader zählen. Definitiv fehlen werden Jean Zimmer und Jakub Piotrowski, der nach einem positiven Corona-Test weiterhin pausieren muss.

Rösler: "Bis an die Leistungsgrenze gehen"

"Wir treffen am Montag auf eine Mannschaft, die nie aufgibt ", sagte Fortuna-Trainer Uwe Rösler. "Wir werden von der ersten bis zur letzten Minute an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um in Braunschweig zu gewinnen. Wir müssen gewappnet sein, defensivstark auftreten und die Braunschweiger vorne vor Probleme stellen. Das Selbstvertrauen und die Klasse dazu haben wir."

dpa/red | Stand: 09.01.2021, 12:02