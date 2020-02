Der 28-jährige Stürmer, der in dieser Saison bisher zehn Tore erzielte und fünf Treffer vorbereitete, zog sich am Freitag im Spiel beim FC Erzgebirge Aue (0:0) einen Mittelfußbruch zugezogen, wie der Klub am Samstag (01.02.2020) mitteilte. Voglsammer werde zeitnah operiert werden.