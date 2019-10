Ausgerechnet im Derby mussten die Arminen auf ihren Topscorer Fabian Klos verzichten. Der 31-Jährige saß eine Sperre ab, die er sich bei der 0:1-Niederlage im Topspiel gegen den VfB Stuttgart eingehandelt hatte.

Soukou vergibt beste Chance vor der Pause

Was Chancen und Spielanteile betrifft, wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht. Es mangelte aber an Präzision. Der erste Warnschuss durch Jonathan Clauss ging in der 8. Minute neben das Tor, und fünf Minuten später köpfte Cédric Brunner eine Flanke von Marcel Hartel quer durch den Fünfmeterraum der Osnabrücker. Für Letztere hatte Sebastian Klaas das 1:0 auf den Fuß, brachte den Ball kurz nach der Clauss-Chance aus sechs Metern aber nicht auf das von Stefan Ortega gehütete Arminia-Tor.

Die größte Chance vor dem Seitenwechsel verbuchten die Arminen in der 25. Minute, als Amos Pieper und Clauss sich auf der rechten Seite durchgespielt hatten und Cebio Soukou die Hereingabe von Clauss knapp am langen Pfosten vorbeispitzelte.

Bielefelder kontrollieren das Spiel

Danach bekamen die Fans im ersten Durchgang nur noch Torannäherungen zu sehen. Die Bielefelder kontrollierten das Spiel, während die Hausherren mit eigenem Ballbesitz nicht viel anzufangen, den Tabellendritten aber zumindest vom eigenen Tor fernzuhalten wussten.

Qualitativ nahm das Spiel nach der Pause nicht an Fahrt auf. Soukou verpasste das Tor knapp, war beim Schuss allerdings auch ausgerutscht (49.). Die Osnabrücker wirkten bemühter, blieben vor Ortegas Tor indes blass beziehungsweise tauchten dort erst gar nicht auf.