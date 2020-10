VfL Bochum verpasst Sieg gegen Osnabrück

Die Gäste erwischten einen guten Start, aber die Bochumer hatten die deutlich besseren Chancen. Gleich drei Gelegenheiten boten sich ihnen um die 20. Minute - nutzen konnten sie jedoch keine. Näher als beim Pfostentreffer von Silvère Ganvoula (20. Minute) sollten sie dem Siegtor auch nicht mehr kommen.

Bochum verpasst Sprung an Tabellenspitze

Der zweite Durchgang fiel - was die Kategorie Spektakel angeht - deutlich ab. Der Osnabrücker Bashkim Ajdini brachte zwar noch etwas Farbe ins Spiel, als er sich in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte abholte, doch die Hausherren konnten die Überzahl im Endspurt nicht in drei Punkte ummünzen.

Die größte Möglichkeit für die Niedersachsen vergab Maurice Multhaup in der 77. Minute. Osnabrücks Torhüter Philipp Kühn war einer der besten Spieler in seinem Team und rettete mit seinen Paraden den Punktgewinn.