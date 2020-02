VfL Bochum verspielt Punkt gegen Stuttgart

Der VfL Bochum hat es in der 2. Fußball-Bundesliga versäumt, den nächsten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Am Montagabend (17.02.2020) unterlag das Team von Trainer Thomas Reis gegen Aufstiegsaspirant VfB Stuttgart mit 0:1 und blieb in dieser Saison erstmals ohne eigenen Treffer im heimischen Stadion.