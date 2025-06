Wie der Bundesliga-Absteiger am Montag mitteilte, hat der 27-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

" Er ist groß, robust, schnell – bietet also das Paket, das einen Abwehrspieler auszeichnet ", erklärte Bochums Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner. " Zudem hat er die 2. Bundesliga bereits kennen gelernt und ist beim SSV schon als Führungsspieler vorangegangen. "

Strompf, der u.a. in der Jugendabteilung des Karlsruher SC ausgebildet wurde, war im Januar 2024 von schwedischen Klub Västeras SK nach Ulm gewechselt und absolvierte in der vergangenen Spielzeit 28 Partien für den SSV, in denen er zwei Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete.

Waigand wird Direktor Kadermanagement

Auch die Sportliche Leitung des VfL erhält Zuwachs. Johannes Waigand wird nach Vereinsangaben neuer Direktor Kadermanagement der Bochumer. Der 35-Jährige wird damit einer der wichtigsten Mitarbeiter von Dufner, der Waigand bereits von früheren Stationen kennt.