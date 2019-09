Reis vor Trainer-Debüt in Bochum: "Ein Traum"

Reis zum dritten Mal beim VfL

Die DNA des VfL hat Thomas Reis offenbar verinnerlicht. "Der VfL ist mein Verein. Ich habe viele Jahre hier verbracht, als Spieler, aber auch, was den Start im Trainerbereich angeht. Dass ich jetzt als Cheftrainer zurückkomme, ist für mich natürlich ein Traum" , sagte der 45 Jahre alte Chefcoach des kriselnden Fußball-Zweitligisten und Nachfolger des entlassenen Robin Dutt.

Zum dritten Mal steht Reis in Diensten der Westfalen, zunächst war er acht Jahre Profi, später Nachwuchstrainer und Co-Trainer an der Castroper Straße.

Bochum noch ohne Sieg