Reis: "Fußballerisch nicht das, was ich mir vorstelle"

Gegen Karlsruhe konnte der VfL den glücklichen Spielverlauf nicht für sich nutzen. KSC-Akteur Lukas Fröde sah früh Gelb-Rot (17. Minute), zudem verwandelte Danny Blum einen Foulelfmeter nach Videobeweis (29.). Zwei Minuten später ging Bochum sogar durch Cristian Gamboa mit 3:2 in Führung.

"Dann gehst du schon in so einem Spiel, was fußballerisch mit Sicherheit nicht das ist, was ich mir vorstelle, in Führung - und dann musst du das Ding in der Nachspielzeit verteidigen und einfach mal einen dreckigen Sieg mit nach Hause nehmen" , analysierte der VfL-Coach. Jetzt gelte es, "erst einmal wieder Wunden zu lecken und daran zu arbeiten, dass wir wieder ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen."

Die VfL-Fans sind mit der Geduld jedenfalls am Ende, skandierten lautstark: "Wir haben die Schnauze voll!" Losilla zeigte Verständnis: "Das gehört dazu, das können wir nur mit besseren Leistungen beantworten." Die nächste Chance dazu bietet sich Bochum am Freitag (25.10.2019, 18.30 Uhr) gegen Holstein Kiel.

Stand: 21.10.2019, 11:22