"Das gesamte Ruhrgebiet lebt den Fußball " , sagt Sebastian Schindzielorz. Der Geschäftsführer des VfL Bochum fügt an: "Und der Ruhrpott-Fußball lebt von Tradition und Rivalität." Doch auf die Vergleiche auf höchstem Niveau muss dieser traditionsreiche Klub schon eine ganze Weile verzichten. Seit nunmehr zehn Jahren ist der VfL zweitklassig.

"Schöne Momentaufnahme" oder mehr?

In diesen Tagen allerdings herrscht Aufbruchstimmung rund um den VfL. Vor dem Verfolger-Duell mit der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr liegt Bochum auf Rang zwei der 2. Bundesliga, gleich hinter dem Hamburger SV. Dies sei zunächst mal "eine schöne Momentaufnahme" , sagt Schindzielorz, "vor allem, wenn man bedenkt, wo wir in der vergangenen Saison nach dem sechsten Spieltag standen: mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Platz."

Damals, im September 2019, kam Trainer Thomas Reis zum VfL, was folgte, war "ein langer und mitunter schwieriger Prozess" - und heute sind die Bochumer dabei, sich zum Aufstiegskandidaten hochzuschwingen. Dass der Klub nun da steht, wo er steht, sei "kein Zufall" , sagt der Sportchef: "Es ist etwas gewachsen in den vergangenen Monaten, ein Zusammenhalt."

Keine Schönspielerei: Maloche im Pott

Schon seit der Corona-Pause gehört Bochum zu den erfolgreichsten Teams der Liga, trotz der erheblichen finanziellen Einbußen wurde der Kader im Sommer zusammengehalten und "um passende Charaktere und Spielertypen ergänzt und verstärkt" , wie Schindzielorz sagt.

Die Spiele sind nicht immer souverän, nicht immer schön anzusehen, das 3:2 bei Schlusslicht Würzburger Kickers am vergangenen Sonntag etwa war Ergebnis harter Arbeit. Maloche, wie man im Pott sagt. Aber auch das sei Teil einer Entwicklung, die hoffen lasse, meint Schindzielorz. "Wir sind inzwischen in der Lage dagegenzuhalten." Man habe "den Kampf angenommen, und wir wollen ihn weiter fortführen".

Schindzielorz sieht Bochum als Herausforderer

Auch Simon Zoller sieht einen "guten Haufen, der auch mal dreckig gewinnen kann" . Der Angreifer selbst, vor zwei Jahren beim 1. FC Köln ohne Perspektive, erlebt in Bochum einen ganz persönlichen Aufschwung, parallel zu dem des Klubs. Mit vier Treffern in sechs Saisonspielen ist Zoller bester VfL-Torschütze.

Schindzielorz sieht den VfL allerdings weiterhin als Herausforderer in dieser 2. Liga. Natürlich gebe es momentan keine Schwergewichte wie "einen VfB Stuttgart oder einen 1. FC Köln" , die mit "für Zweitligaverhältnisse exorbitanten Budgets" um den Aufstieg spielen. Aber neben dem HSV bewegten sich auch "Hannover, Düsseldorf oder Nürnberg" in anderen finanziellen Dimensionen als Bochum.

Nach dem schwierigen Spiel gegen Fürth sind noch im November Hamburg und Düsseldorf die nächsten Gegner für den VfL. Danach wird vielleicht schon etwas deutlicher, was in dieser Saison möglich ist.

Video starten, abbrechen mit Escape Solidarität im Profifußball: Unter sich. sport inside. . 07:13 Min. . Verfügbar bis 04.11.2021. WDR.

sid/red | Stand: 06.11.2020, 12:28