Bochum ist trotz des Rückschlags am vergangenen Wochenende bei Holstein Kiel (1:3) Dritter in der Tabelle, spielt bislang eine starke Saison. Etwas enttäuschend lief es bislang dagegen für den SC Paderborn. Erst 14 Punkte, drei weniger als der VfL, holten die Ostwestfalen in den ersten zehn Spielen, belegen aktuell den zehnten Platz. Im direkten Aufeinandertreffen am Freitag (18.30 Uhr) werden also vor allem die Paderborner unter Druck stehen. Sie wollen sich wieder in der oberen Tabellenregion positionieren.

Baumgart erwartet Partie auf Augenhöhe

Nach den beiden Niederlagen beim Karlsruher SC (0:1) und gegen Nürnberg (0:2) will das Team von Trainer Steffen Baumgart in Bochum wieder zurück in die Erfolgsspur und drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten holen. " Das wird ein Spiel gegen einen sehr spielstarken Gegner. Sie sind seit der Corona-Situation die erfolgreichste Mannschaft in der zweiten Liga und wenn alles normal läuft, werden sie um die oberen Plätze mitspielen ", sagte Baumgart am Mittwoch. " Ich erwarte ein sehr offenes und klares Spiel, was die Strukturen angeht, entsprechend wird es sehr eng und sehr spannend ."

Die beiden Trainer kennen sich bestens

Sowohl Baumgart als auch sein Kollege Reis wissen, was auf sie am Freitagabend zukommen wird. Die beiden Coaches kennen sich aus dem Trainerlehrgang, den sie gemeinsam 2015 abgeschlossen haben. " Thomas verkörperte als Spieler genau das, was er jetzt auch als Trainer verkörpert. Er ist geradlinig und hat immer eine Struktur ", beschreibt Baumgart den Bochumer Kollegen. " Wir hatten im Lehrgang viel Spaß miteinandern und konnten uns immer aufeinander verlassen. Ich freue mich sehr auf die Begegnung mit ihm und auf das Spiel ."

Paderborn will eine Serie starten

Nach den beiden torlosen Partien in Karlsruhe und gegen Nürnberg wird es für Paderborn vor allem darum gehen, wieder mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu entwickeln. Doch Baumgart sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. " Wir als Trainer haben dafür zu sorgen, dass die Jungs Schritt für Schritt besser werden und ich sehe das in vielen kleinen Sachen ", sagte der SCP-Coach. " Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Spielen wieder zu unseren möglichen Punkten kommen können ."

Stand: 10.12.2020, 12:06