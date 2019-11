Chefcoach Thomas Reis schloss sich an, warnte allerdings bei aller Anerkennung angesichts der starken Kampfleistung gegen den FCB: "Wir haben aber verloren und sind aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Nun muss der volle Fokus auf der Liga liegen." Nürnberg werde motiviert sein, den Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen herzustellen.

Erster VfL-Heimsieg steht noch aus

Ein Sieg am Montagabend würde den auf Platz 17 rangierenden VfL nicht nur vorerst aus der Abstiegszone befördern, sondern Bochum könnte auch bei seinen Fans ein wenig Kredit zurückgewinnen. Schließlich steht der erste Heimsieg der Saison immer noch aus. "Wir sind es den Leuten schuldig, endlich an der Castroper Straße drei Punkte in der Liga zu holen. Dafür müssen wir alles reinlegen, was wir haben" , betonte Schindzielorz.

Gamboa und Ganvoula fehlen

Dabei muss sich Cheftrainer Reis jedoch etwas einfallen lassen. Außenverteidiger Cristian Gamboa fehlt verletzt, zudem muss Stürmer Silvère Ganvoula aufgrund einer Gelbsperre passen. Er habe jedoch Alternativen, so der Coach: "Zum Beispiel Manuel Wintzheimer oder Simon Zoller. Vielleicht laufen auch beide auf."

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Pokal: Bochum gegen Bayern - die Zusammenfassung. Sportschau. . 12:43 Min. . Verfügbar bis 30.06.2020. Das Erste.

Stand: 04.11.2019, 15:47