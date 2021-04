Im Fußball wird oft vom Saisonendspurt geschrieben, der noch einmal eine besondere Anstrengung erfordert. Dabei hängt dieser Schlusssprint natürlich maßgeblich von der Ausgangssituation ab, die sich die Vereine in den Monaten zuvor erarbeitet haben.

Also kommt es genauso auf Marathon-Qualitäten an. Und diese offenbart die Elf von Trainer Thomas Reis in der laufenden Spielzeit der 2. Bundesliga.

Bochum schlug vor der Länderspielpause Fortuna Düsseldorf mit 3:0 und legte dabei die Effektivität eines Spitzenteams an den Tag. Bochum eroberte damit die Tabellenführung zurück und liegt aktuell mit 51 Punkten vor dem Hamburger SV (49) und Greuther Fürth (47).

Holstein Kiel kann noch in die Quere kommen

Wer allerdings nur die Mannschaften als Aufstiegskandidaten auf dem Zettel hat, die momentan die ersten drei Plätze belegen, irrt. Knapp unter dem Strich steht mit 46 Zählern Holstein Kiel - jederzeit in der Lage, die Konkurrenten im besagten Endspurt noch zu überholen.

Am Samstag (13 Uhr) kommt das Team von Trainer Ole Werner an die Castroper Straße nach Bochum. Allerdings hat der DFB-Pokal-Halbfinalist aufgrund einer 14-tägigen Corona-Quarantäne und der Länderspielpause seit fast einem Monat kein Spiel mehr bestritten, zuletzt gab es ein 1:1 gegen den Hamburger SV Anfang März.

VfL-Trainer Reis sagte dazu auf der Pressekonferenz: "Wir wollen sie unter Druck setzen, zu Fehlern zwingen und vielleicht auch die fehlende Praxis nutzen."

Holtmann sieht Reifeprozess beim VfL Bochum

Bochum-Außenspieler Gerrit Holtmann weiß um die Qualitäten Kiels, das auf fremdem Platz in dieser Saison erst acht Gegentreffer kassiert und nur einmal verloren hat. "Es ist echt eine Qualität, die sie da haben. Um etwas dagegenzusetzen - das geht nur zusammen. Wir müssen einen Mix zwischen Spielwitz und Zweikampfstärke haben, damit sie nicht ins Spiel kommen" , erklärte der 26-Jährige im Gespräch mit dem "RevierSport". Im Vergleich zum Hinspiel, das Bochum damals mit 1:3 verlor, sei der VfL nun "gereift" .

Holtmann selbst könnte dabei für die Bochumer zur Waffe werden, um die defensivstarken Kieler zu überwinden. Der Flügelspieler, der zuletzt dem "Kicker" verriet, er wolle zukünftig im Nationaltrikot der Philippinen (Heimatland seiner Mutter) spielen, ist mit 36,43 km/h der schnellste Spieler der 2. Liga.

In den donnerstäglichen Sprinttrainings des VfL schaffe Holtmann nach eigenen Angaben sogar 42 km/h. Ein Tor erzielte er im letzten Spiel gegen Düsseldorf selbst, ein weiteres legte er auf.