2. Liga: VfL Bochum festigt Platz an der Tabellenspitze

Vor ihrer Corona-Zwangspause waren die Norddeutschen nach ihrem Remis am 24. Spieltag beim Hamburger SV noch erster Verfolger der Bochumer. Dass sie nach abgelaufener Quarantäne erst am Donnerstag ins Mannschaftstraining einsteigen konnten, war vor dem Topspiel in Bochum aber sicher kein Vorteil.

VfL-Keeper Riemann bei Kieler Chancen zur Stelle

Neben dem frühen Gegentreffer lief bei den Kielern zunächst auch im Vorwärtsgang nicht viel zusammen. Erst in der 22. Minute hatten sie durch den Südkoreaner Jae-sung Lee ihre erste gute Gelegenheit, die VfL -Keeper Manuel Riemann jedoch im Nachfassen entschärfte. Eine weitere bescherte ihnen Fabian Reese mit einem Schuss aus spitzem Winkel (39.) - aber erneut war Riemann zur Stelle.

Hinten ließen die Kieler bis zur Pause zumindest keine weiteren Treffer zu. Pantović verpasste das 2:0 gleich zweimal. Erste scheiterte er mit einem zu unplatzierten Schuss an Kiels Schlussmann Ioannis Gelios (34.), drei Minuten vor dem Pausenpfiff rauschte ein noch abgefälschter Schuss von ihm knapp an der kurzen Ecke des Kieler Kastens vorbei.

Zoller ebnet mit Doppelpack Weg zum Sieg

Die zweite Spielhälfte begann zerfahren und kam 15 Minuten lang ohne Höhepunkte aus. Der erste war allerdings aus Bochumer Sicht einer, auf den sich zu warten gelohnt hat - Zoller erkämpfte sich den Ball am gegnerischen Strafraum, hatte freie Bahn und traf zum Doppelpack.